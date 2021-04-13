В Омске ищут целительницу, обманувшую пенсионерку на 150 тысяч

Доверчивая пенсионерка за вечер лишилась всех накоплений. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В полицию обратилась 79-летняя жительница Советского округа, которая стала жертвой двух мошенниц. Накануне на улице Магистральная к женщине подошла неизвестная и спросила, не сдает ли она или ее знакомые квартиру или комнату в этом районе. Собеседница расположила пенсионерку к себе, и та дала адрес, пригласив заглянуть в гости. Тем же вечером женщина пришла с подругой, которая, по словам мошенницы, обладала сверхъестественными способностями. Женщина сразу заявила, что видит на пенсионерке порчу и предложила ее снять. Для этого она провела обряды с крупой и водой, а потом попросила принести все золотые украшения и наличные, которые есть в квартире. Напуганная пенсионерка собрала золото, 55 тысяч рублей, 600 долларов и 500 евро и отдала все это целительнице. Она завернула все в газету и положила в шкаф, наказала доставать только через два часа. После этого женщины быстро ушли. Когда омичка достала сверток, то, конечно, ничего в нем не обнаружила. Общий ущерб составил около 150 тысяч рублей.

В полиции опросили потерпевшую и с ее слов узнали приметы мошенниц.

Одна из них женщина на вид 25-30 лет. Была одета в светлый пуховик, шапку темного цвета, ботинки светлого цвета, возможно лакированные.

Вторая женщина на вид 40 лет, среднего телосложения. Была одета в темную ветровку чуть выше колен, брюки темные, берет светлого цвета, ботинки темного цвета.

В пресс-службе ведомства просят омичей, которые видели похожих женщин или тоже пострадали от их действий, сообщить в полицию по номеру 79-36-02 или 02

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