В одной из квартир на Левом берегу в Омске нашли труп с огнестрельным ранением

Обстоятельства ЧП сейчас устанавливают следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП, о котором стало известно только сейчас, произошло еще 9 апреля. В одной из квартир в доме на улице Фугенфирова обнаружили труп 65-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следователями изъято охотничье ружье, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, сообщает пресс-служба областного СУ СК.