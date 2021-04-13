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Общество13 апреля 2021 9:41

В одной из квартир на Левом берегу в Омске нашли труп с огнестрельным ранением

В обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Обстоятельства ЧП сейчас устанавливают следователи.

Обстоятельства ЧП сейчас устанавливают следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП, о котором стало известно только сейчас, произошло еще 9 апреля. В одной из квартир в доме на улице Фугенфирова обнаружили труп 65-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следователями изъято охотничье ружье, выясняются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ, сообщает пресс-служба областного СУ СК.