В поселке под Омском загорелось крупное СТО

Пожарные больше часа тушили автомастерскую. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром в соцсетях появилось сообщение о том, что в поселке Новоомский, к северу от города, загорелось СТО. Очевидец, который, видимо, и вызвал пожарных, снял видео этого пожара. Огонь успел охватить двухэтажное здание почти целиком, пламя и высокий столб дыма поднимались так высоко, что даже с расстояния нескольких километров пожар был хорошо виден.

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило около 7 утра, а открытое горение ликвидировали в 8:20. Площадь пожара составила 160 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, а причины произошедшего устанавливаются.