В Омске вынесли приговор экс-предпринимателю Станиславу Мацелевичу

Станислава Мацелевича приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. Однако большую часть срока он уже отсидел в СИЗО.

В Центральном районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группы, организованной бывшим омским предпринимателем, юристом Станиславом Мацелевичем. Его признали виновным по трем статьям: пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Напомним, Мацелевич был арестован еще в 2015 году. Все это время следствие проводило колоссальную работу, изучая придуманные им запутанные мошеннические схемы. Стоит лишь отметить, что в ходе следствия пришлось допросить 700 свидетелей и провести 90 обысков. Материалы уголовного дела составили 485 томов.

- Как установлено следствием и в суде, Станислав Мацелевич с целью осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения преступного дохода в особо крупном размере с помощью помощника и юриста Евгения Лузинского, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава Эйснера и еще 12 лиц – бухгалтеров, экспедиторов и других, в течение 2007-2014 годов на территории Омска и других регионов, используя не менее 48 созданных ими фиктивных фирм осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства «клиентов», в том числе используя электронные ключи удаленного доступа, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Для прикрытия составлялись фиктивные документы об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах. В качестве вознаграждения за оказанные услуги удерживалась комиссия от 3,5 до 8% от суммы обналиченных средств. За время осуществления незаконной банковской деятельности, по мнению следствия, обвиняемые получили доход более 200 млн рублей. Кроме того, подсудимые путем обмана похитили средства, принадлежащие возглавляемому Мацелевичем ООО «Банк Сириус», на общую сумму более 580 млн рублей под видом кредитования юридических лиц (по мнению органов следствия, сумма похищенного составляла более 1 млрд рублей).

Сегодня, 13 апреля, Мацелевичу вынесли приговор. Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что его по совокупности дел приговорили к 9,5 года колонии. Но с учетом отбытого в СИЗО срока он уже в ближайшее время может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении и выйти на свободу.

Остальным соучастникам в зависимости от роли в преступной деятельности назначены наказания от 2 до 3 лет лишения свободы. Трое из них отправятся в колонию, остальные получили условные сроки.