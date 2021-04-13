Омичка обокрала начальницу, чтобы помочь сыну с ремонтом машины

Полицейские продолжают разбираться в случившемся. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратилась 50-летняя предпринимательница, которая сообщила о краже. Из ее квартиры исчезли несколько золотых украшений и шкатулка. В ходе опроса омичка уточнила, что пропажу заметила не сразу, а после возвращения из больницы. Туда она попала несколько дней назад прямо с работы. Она находилась в одном из своих магазинов, когда почувствовала сильное недомогание. Женщина вызвала скорую, а продавщицу из этого магазина попросила отдать ключи от квартиры дочери, которая приехала позже.

Полицейские сразу проверили работницу и выяснили, что она побывала в квартире начальницы, пока у нее были ключи, и прихватила 8 золотых украшений и шкатулку. За них в ломбарде женщина смогла выручить 100 тысяч. Все деньги она отдала сыну на ремонт машины после ДТП, в которое молодой человек недавно попал. Как уточнили в пресс-службе полиции, на продавщицу завели уголовное дело за кражу, а расследование продолжается.