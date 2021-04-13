Энергетики предоставляют рабочие места для молодых омичей

С другой стороны, крупные предприятия как раз нуждаются в высококвалифицированных специалистах. Так, омские энергетические предприятия, одни из крупнейших в регионе, набирают выпускников вузов в свою команду.

АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» приняли участие в комиссии по содействию трудоустройству выпускников. Мероприятие состоялось в Омском государственном университете путей сообщения. У студентов, заканчивающих университет в 2021 году, была возможность напрямую пообщаться с ведущими работодателями города и страны по различным направлениям деятельности.

Внимание АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС», в первую очередь, было направлено на выпускников специальности «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника». Специалисты компаний представили студентам информацию о предприятиях, свободных вакансиях, условиях работы, а также комплексе социальных мер и возможностях профессионального развития.

В энергетике случайных людей нет. И это не преувеличение. Компании заинтересованы в том, чтобы в них приходили высококвалифицированные молодые специалисты, которые осознанно сделали свой выбор. На предприятиях «ТГК-11» и «Омск РТС» реализуется программа, позволяющая быстро пройти адаптацию, в короткие сроки получить необходимые профессиональные компетенции и в дальнейшем иметь совершенно конкретные карьерные перспективы.

По вопросам трудоустройства можно обратиться:

АО «ТГК-11» - 94-41-20, kosenok_ev@tgk11.com

АО «Омск РТС» - 94-42-05, lipatova_ev@omskrts.ru