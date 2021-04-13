Омичи убили одного бомжа, из-за того, что тот видел, как они убивают другого

Оба нападавших уже признали свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось ровно год назад в районе Телевизионного завода. Двое местных обитателей выпивали. Потом отправились на поиски приключений. Сначала забили насмерть встреченного им по пути бездомного. После этого расправились с еще одним бомжом, заподозрив, что он видел их первое преступление.

Теперь за два два жестоких и бессмысленных убийства им грозят продолжительные сроки в колонии.

- Омский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, ж, и, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое преступление). Также один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), – рассказали в пресс-службе Омского областного суда. – Оба признали вину в совершении преступления.

Первое судебное заседание назначено на 29 апреля.