«Он шел навстречу лету»: Омский ребенок пытался кататься на самокате по льду и лужам

Ребенок, видимо, не хотел оставлять самокат, поэтому и пошел с ним через лужу. Фото: ВКонтакте

Забавным видео поделились омичи. Еще далеко не везде снег полностью растаял и высохли лужи. Где-то сохраняются широкие лужи, а где-то в тени еще лежат сугробы. Ночью температура еще достаточно прохладная, чтобы растаявший снег превращался в лед.

Омичка поделилась недавно записанным видео, глядя на которое еще трудно предположить, что уже пришел апрель. Кругом рыхлый снег и огромная лужа, в которой плавает лед. В этой луже, конечно, играют дети, меряют ее глубину. Но один мальчуган из местной детворы поразил и автора видео, и комментаторов, попробовав проехать по этой луже на самокате. Для такого поступка явно еще рано. В воде плавают льдины, а снег под ногами проваливается.

- Он шел навстречу лету... - подписала видеоролик автор и уточнила, что все происходило на улице Ватутина.

Комментаторы в соцсетях, глядя на видео, вспомнили свое детство, в котором они тоже мерили глубину первых луж. Но никто из них не делал это на самокате.

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