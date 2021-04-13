В Омскую область вернулись лебеди

В Тару вернулись лебеди. Фото: vk.com/tara_360 (Андрей Коротков)

В Омскую область после зимовки возвращаются лебеди. На днях их заметили на водоеме в Тарском районе. Птицы вернулись, скорее всего, со Средиземного моря или из Азии точно по графику – обычно это происходит в середине апреля.

Судя по фото, красавцы принадлежат к лебедям-кликунам, прозванным так за громкие трубные звуки, которые они издают в полете. У них характерные лимонно-желтые клювы с черным кончиком. Шею они держат вертикально, а не изгибают, как другие их сородичи – лебеди-шипуны. И, кстати, в отличие от последних обладают более миролюбивым характером.

Фото: vk.com/tara_360 (Андрей Коротков)

Фото: vk.com/tara_360 (Андрей Коротков)

В Омской области эти грациозные птицы достаточно распространены. В основном они обитают в Таврическом, Называевском и Большереченском районах.

Также на днях в Исилькульский район после зимовки вернулись другие водоплавающие птицы, облюбовавшие Омскую область для гнездовья, – пеликаны.