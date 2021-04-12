Tele2 предлагает омичам больше вкусной пиццы

До 5 мая каждый омский клиент оператора может получить в подарок пиццу 25 см на выбор при заказе большой пиццы 35 см в пиццерии «Додо Пицца».

Для этого достаточно быть абонентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать предложение «Пицца в подарок» в категории «Еда» и нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить сотруднику пиццерии при оформлении заказа на кассе или ввести в приложении при заказе онлайн. Ассортимент участвующих в акции блюд ограничен, при заказе необходимо уточнить, распространяется ли предложение на выбранную пиццу.

Tele2 продолжает работать по другим правилам и дарит своим клиентам дополнительные преимущества в различных сферах жизни. Помимо «Додо Пицца», омские клиенты Tele2 могут в ресторанах Il Patio и «Шикари» получить блюдо в подарок, а в бургерной «МясоRoob» – картофель фри при заказе бургера или скидку 20% на весь чек при заказе двух стейков.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Девять категорий программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. Кроме того, оператор разрабатывает интересные региональные предложения и постоянно пополняет список партнеров.