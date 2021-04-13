Пьяный омич чуть не насадился на острые шипы забора

Снять омича с забора удалось только Росгвардии.

Вчера днем в центре Омска неравнодушные прохожие заметили, что какой-то мужчина странно себя ведет и пытается причинить себе вред. Он залез на металлический забор с острыми пиками. Что именно он пытался сделать с собой, омичи не поняли, но вызвали скорую помощь.

Медики приехали оперативно, но оказать помощь омичу не смогли. Он отказывался слезть с забора и идти в машину. За помощью пришлось обратиться к росгваршейцам. Омича сняли с забора и помогли усадить его в машину скорой. К счастью, серьезных травм у мужчины не было. Он просто получил ссадины и царапины и не успел себе навредить.

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