В Омске зафиксировали выбросы хлороводорода

Синоптики поделились прогнозами загрязнения воздуха на ближайшие дни. Фото: Алексей ФОКИН

Видимо, с приходом весны оттаяли на только дороги реки. Все чаще стали появляться сообщения от омичей о неприятных запахах, которые мешают свободно дышать. Вот и на минувших выходных выбросы хлороводорода зафиксировали в Советском округе Омска. Замеры проводили в Обь-Иртышском УГМС. По их данным, превышение допустимого содержания химиката в воздухе составило 1,4 ПДК.

Стоит отметить, что и на сегодня, 13 апреля, синоптики прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха днем из-за неблагоприятных метеоусловий. Обстановка улучшится ближе к вечеру. На следующие дав дня, 14 и 15 апреля, уровень загрязнения воздуха обещают низкий.

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