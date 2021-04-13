В Омске на неделе потеплеет до +20

В Омске будет солнечной вся неделя. Фото: ВКонтакте

В Омск пришло настоящее летнее тепло. На неделе потеплеет до +20. В целом омичей ждет очень теплая и солнечная неделя. Временами, правда, будет ветрено.

В ближайшие два дня в городе ожидается +13...+15 днем. С 15 апреля в Омске резко потеплеет. Синоптики обещают до +20, самым теплым днем станет ближайший четверг. Однако по ночам все еще будет прохладно: около нуля.

А вот в выходные погода в Омске не порадует. Заметно похолодает 17 и 18 апреля. Синоптики прогнозируют всего лишь +4...+7. При этом в городе пройдут осадки, возможен даже мокрый снег. Так что торопиться переобувать на машинах зимнюю резину все же не стоит. На 20 апреля обещают ночью до -5 градусов.