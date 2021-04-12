Стало известно, когда в Омске снова начнут ходить речные травмайчики

В Омске возобновляют прогулочные маршруты по реке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже через несколько недель в Омске открывается навигационный сезон. С 1 мая по Иртыше начнут ходить речные трамвайчки.

По информации NGS55.ru, в прошлом году пассажирские теплоходы не курсировали из-за пандемии. Сейчас ограничение снято, и, по просьбам омичей, запустят сразу две «Москвы». В 2019-м одного теплохода не хватало на всех желающих, поэтому решили добавить второй. Это поможет, в том числе избежать скученности на судне. Пассажирам придется соблюдать масочный режим и другие санитарные нормы.

Стоимость речной прогулки, кстати, выросла. Билет для взрослого обойдется в 400 рублей, для ребенка – в 250. Кроме того, 9 мая омичи смогут посмотреть на праздничный салют с борта теплохода. Такая двухчасовая поездка обойдется в 600 рублей.