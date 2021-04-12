«Государство не должно экономить на здоровье граждан»

Российская медицина сегодня живет в режиме чрезвычайной ситуации. Бумажная работа стала важнее спасения человеческих жизней. Пандемия COVID-19 обнажила все проблемы отечественного здравоохранения. А страдают от них, прежде всего, пожилые люди. Граждане страны, где едва ли не половина пенсии уходит на лекарства, а на ожидание приема у узкого специалиста в поликлинике может уйти не одна неделя. Почему так происходит и как переломить ситуацию к лучшему? Этой теме был посвящен VI Межрегиональный форум «Медицина, доступная каждом», состоявшийся 9 апреля в Екатеринбурге.

Медицина - залог безопасности страны

Вопросы развития отрасли в новых реалиях обсудили представители Партии пенсионеров и авторитетные российские врачи. Форум собрал порядка 300 человек из двенадцати регионов страны. Их могло быть и больше. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, часть гостей участвовала в обсуждении в режиме онлайн. Люди понимали важность заявленной темы. Ряд организаций направил на форум своих представителей. Так, приехала делегация от Всероссийского общества слепых. Было видно, что у людей, что называется, наболело. А это лучшее доказательство того, что оптимизация и реформы здравоохранения последних десятилетий своей цели не достигли.

- В современных условиях медицина и здравоохранение становятся одним из важнейших факторов государственной безопасности. И отношение к здравоохранению должно быть соответствующим - как к одному из важнейших элементов системы национальной безопасности, - заявил заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. По его мнению, министр здравоохранения Российской Федерации должен входить в состав Совета безопасности страны.

На форуме не раз звучала мысль о том, что существующая фискальная система финансирования здравоохранения за счет средств ОМС показала свою несостоятельность. Сегодня работа медучреждений и конкретных врачей оценивается лишь по количественным и финансовым показателям. А в результате качественную и своевременную помощь люди зачастую просто не получают. Партия пенсионеров настаивает: необходимо коренное изменение системы. А именно - переход на программно-целевое финансирование медицины государством. Представители медицинского сообщества поддержали идею восстановления бюджетной модели финансирования отрасли и отказ от системы ОМС. По их мнению, это позволит врачам работать эффективнее, а пациенты смогут рассчитывать на качественную помощь. По мнению специалистов, государство не должно экономить на здоровье своих граждан. Следует добиться повышения федеральных расходов на здравоохранение до 5 процентов от ВВП к 2024 году.

Лечит врач, а не поликлиника

Врач должен стать субъектом медицинской деятельности. И лицензироваться должна не поликлиника, а врач. Ведь пациент идет на прием к конкретному доктору, а не просто в учреждение.

Об этом говорил и член Всемирной медицинской ассоциации, секретарь Центрального совета по здравоохранению Партии пенсионеров, депутат Законодательного собрания Челябинской области Степан Фирстов. Он подчеркнул: во всем мире врач - это субъект права. Помимо диплома о высшем образовании он должен дополнительно получить лицензию от медицинского сообщества. Только в этом случае он может работать по специальности, вести прием. Не случайно лицензией врачи за рубежом так дорожат. Эффективность их работы определяют не чиновники, а коллеги и специалисты в конкретной отрасли медицинских знаний. К сожалению, в России все иначе. Чтобы подчеркнуть абсурдность существующей практики, Степан Фирстов сравнил ее с казусом, когда водительские права выдают не водителю, а... автомобилю.

По мнению представителей Партии пенсионеров, необходимо также добиться бесплатного получения лекарств людьми преклонного возраста и семьями с низкими доходами. Не секрет, что россияне, особенно пожилые, тратят на лекарства значительную часть доходов и пенсий.

Очевидно, что при существующей системе медицинской помощи страдают и сами медработники. Участница форума Гузель Улумбекова, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранения, привела тревожные цифры. Они говорят о том, что врачи стали заложниками системных проблем в отрасли. Согласно опросам, более 80 процентов россиян недовольны качеством бесплатной медицинской помощи, а более 70 процентов медработников трудятся на износ. Из-за завышенных требований, переработок и низкой оплаты труда многие медицинские работники сегодня на грани профессионального «выгорания». О каком повышении качества помощи может идти речь в таких условиях?

Уроки пандемии

Участники форума не раз говорили о том, что российские медики проявили героизм и выдержку в борьбе с новым коронавирусом. Только благодаря способности наших соотечественников мобилизовать все силы в критических ситуациях в кратчайшие сроки были возведены новые больничные корпуса и переоборудованы имеющиеся клиники для приема «ковидных» больных. Мужество наших врачей, персонала больниц, обеспечили гражданам страны защиту от COVID-19. При этом стали очевиден провал усилий «оптимизаторов», во имя мифической экономии сокративших количество больниц и медицинских работников в стране, в том числе в сельских районах. Оказалось, что для спасения людей, наоборот, необходимы больничные койки и специалисты, готовые жертвовать своим здоровьем ради спасения жизни пациентов.

Небывалый по масштабам кризис в здравоохранении, вызванный пандемией, привел к крайне тревожному результату. Он практически лишил первичной медицинской помощи россиян, страдающих от хронических заболеваний. Последствия медицина еще долго будет расхлебывать.

Один из ключевых вопросов - необходимость учитывать новые реалии и вызовы, связанные с эпидемиологической ситуацией. По мнению экспертов, необходимо выработать новые требования общественной и личной безопасности. Разработать новые правила трудовой деятельности, в том числе для медицинских работников. На повестке дня - внесение изменений в национальные клинические рекомендации, в порядки и стандарты лечения.

...Завершением форума стала «Акция памяти», которую организовала Партия пенсионеров. После возложения цветов к памятнику медицинским работникам в небо над Екатеринбургом были запущены сто тридцать белых воздушных шаров - в память о людях в белых халатах, погибших во время пандемии COVID-19.

- С интересом изучил все материалы форума, в том числе - касающиеся развития гериатрической помощи, - поделился впечатлениями онлайн-участник встречи Сергей Глатко, заведующий отделением областного онкологического диспансера, заслуженный врач РФ, член Партии пенсионеров Омской области, награжденный знаком «Почетный пенсионер». - В Омске создан гериатрический центр на базе госпиталя ветеранов войн, но этого недостаточно. Пожилые люди составляют значительную часть пациентов большинства лечебных учреждений, в том числе нашего онкодиспансера. Они заслужили заботу и внимание государства. Необходимо широко развивать гериатрическую службу, готовить больше специалистов этого профиля. Всегда учитывать возрастные особенности при оказании медицинской помощи людям старшего поколения...

- Партия пенсионеров, представители медицинского сообщества проявили политическую волю для решения назревших вопросов, - рассказал Иосиф Дроботенко, руководитель отделения Партии пенсионеров в Омской области. - Мы заинтересованы в преодолении кризиса в медицине, повышении качества жизни сограждан.

Самое главное - чтобы форум стал точкой отсчета позитивных перемен.