Омский троллейбус раскрасили для акции «Поехали!»

К 60-летию полета первого человека в космос один из омских троллейбусов был раскрашен в космической тематике.

«Юрий Гагарин сказал: «Поехали!», – и именно так называется наша сегодняшняя акция, в которой я приняла участие, - написала в своем инстаграме мэр Омска Оксана Фадина. - В рамках акции был нанесен космический рисунок на один из омских троллейбусов, который работает на маршруте № 2. Подготовительные работы выполнялись профессионалами в течение 8 часов. И уже сегодня, перед выходом в линию, я нанесла завершающее изображение. Акция «Поехали!» – это дань памяти великому событию».

Градоначальница напомнила своим подписчикам, что они могут по праву гордиться тем, что наш город на протяжении нескольких десятилетий активно способствует освоению космоса, развитию авиационной отрасли и поздравила всех с этим замечательным праздником.

«Нет границ, которые мы сами себе ставим – их можно преодолевать, - считает Оксана Фадина. - Желаю ветеранам и работникам аэрокосмической отрасли дальнейших высоких достижений, побед и научных открытий!»