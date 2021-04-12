В Омской области гость расстроился, что ему налили мало спиртного, и убил хозяина дома

Омич избил семью из трех человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Печально закончилось застолье, которое на выходных устроил 30-летний житель аула Коянбай. Его 30-летний дальний родственник огорчился, что хозяин дома налил ему мало спиртного. Расстроившись, мужчина избил «негостеприимного» мужчину, а также его 36-летнюю сестру и 70-летнюю мать.

Организатор застолья умер на месте, младшая из его родственниц попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой, у старшей диагностировали перелом ребер.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Кстати, это уже не первое ЧП за последнее время, случившееся в Коянбае за последнее время. Напомним, сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении двух местных жительниц, истязавших маленького ребенка.