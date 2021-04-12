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Общество12 апреля 2021 13:34

Олега Баланова утвердили на посту директора омского правового департамента

Ранее он исполнял обязанности руководителя этого ведомства
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Олег Баланов теперь уже официально стал руководителем департамента безопасности в омской мэрии. Фото: admomsk.ru

Олег Баланов теперь уже официально стал руководителем департамента безопасности в омской мэрии. Фото: admomsk.ru

В омской мэрии объявили о назначении нового директора правового обеспечения и муниципальной службы. Им стал Олег Баланов, ранее исполнявший обязанности главы.

Напомним, руководителя ведомства искали год – после того, как предыдущий директор департамента Андрей Подгорбунских перешел в областное правительство и стал замминистра имущественных отношений региона.

Тем временем вопрос кадровой политики в горадминистрации продолжает стоять остро. В мэрии уже долгое время не могут найти директоров сразу трех департаментов – финансов, культуры и транспорта.