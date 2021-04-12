Омичи в день Космонавтики составили слово «Поехали»

Омичи оригинально отметили день Космонавтики. Фото: ВКонтакте

Сегодня, 12 апреля, в России отмечают день Космонавтики. Ровно 60 лет назад, в 1961 году в этот день советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос. Он продлился 108 минут, после чего космонавт успешно вернулся на Землю. Праздник учредили еще в СССР, но продолжают отмечать и сейчас.

В этом году омичи решили небычным способом отметить круглую дату и из машин выстроили солво, которое Гагарин сказал перед полетом: "Поехали!". Для этого омичи выбрали пустующую парковку в районе улицы 21-я Амурская. Во флэшмобе поучаствовали 35 водителей со своими машинами. Среди них были не только легковушки, но и Газель. Слово омичи сфотографировали с высоты птичьего полета и выложили в сеть, где собрали множество положительных отзывов.

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