Омичи заметили на потолке больницы растущие грибы

Пациенты заметили грибы под потолком больницы. Фото: ВКонтакте

Один из посетителей больницы имени Кабанова в ожидании очереди на прививку рассматривал окружающую обстановку и внезапно для себя обнаружил совершенно неожиданную вещь. На потолке пятого этажа больницы выросли грибы. Они вполне неплохо себя чувствуют в штукатурке и даже начинают разрастаться.

Омич даже записал короткое видео, чтобы показать, как на потолке в промокшей штукатурке укоренились несколько грибов. Омичи в комментариях иронизируют и предполагают, что грибу на самом деле появились там не случайно, но они на самом деле лечебные.

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