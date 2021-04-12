Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 12:49

Жителя Омской области, избившего подругу кочергой, заставили компенсировать затраты на ее лечение

С него взыскали 106 тысяч рублей
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
С дебошира взыскали 106 тысяч рублей

С дебошира взыскали 106 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Большеуковского района поссорился с приятельницей и избил ее кочергой. Покалеченную женщину увезли в местную больницу.

Дебошира судили и приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему придется компенсировать средства, которые минздрав потратил на лечение избитой женщины – 106 тысяч рублей.

- Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.