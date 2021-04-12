Жителя Омской области, избившего подругу кочергой, заставили компенсировать затраты на ее лечение

С дебошира взыскали 106 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Большеуковского района поссорился с приятельницей и избил ее кочергой. Покалеченную женщину увезли в местную больницу.

Дебошира судили и приговорили к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему придется компенсировать средства, которые минздрав потратил на лечение избитой женщины – 106 тысяч рублей.

- Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.