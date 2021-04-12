Омич купил «ценные бумаги» на бирже и отдал мошенникам 13 млн

Только отдав неизвестным 13 млн, омич начал догадываться, что имеет дело с мошенниками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омич решил разбогатеть на покупке «ценных бумаг». Сначала он разместил на «брокерском счете» тысячу долларов. Потом все развивалось по стандартной уже схеме: ему сообщили, что вывести деньги и «прибыль» он сможет, купив дополнительно еще мульти-подпись и некий «суперключ». Также заставляли совершить еще множество операций, каждая из которых снова обходилась в кругленькую сумму. Остановиться мужчина смог, только перечислив аферистам 13 млн рублей.

После этого он начал догадываться, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы.

- Прокуратурой координируется деятельность правоохранительных органов в целях оперативного установления обстоятельств совершенного преступления, лиц, его совершивших, своевременного принятия мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.