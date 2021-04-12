В Омской области за сутки коронавирусом заразились 57 человек

В Омске после выходных снова минимальный прирост заболевших.

По последим данным омского миздрава, в Омской области за сутки ковидом заразились 57 омичей. Из них 40 человек смогут получать лечение амбулаторно, а 17 пациентов отправились на лечение в ковидные госпитали. Всего за время пандемии в Омской области коронавирусом заразились уже 44 593 человека.

Выздоровели за сутки всего 34 омича, а за все время наблюдений удачно переболели 37 434 человека.

Медики зафиксировали всего 1 летальный случай за день. За все время пандемии насчитали уже 1 351 погибшего от ковида.

Продолжается и прививочная компания, в которой участвует все больше омичей. По последним данным, число ее участников превысило сто тысяч и составило 105 400 человек. Полностью привиты уже 58 157 человек. Напомним, что «Спутник-V» - это двухфазная вакцина.

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