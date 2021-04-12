В Омске на прогулке пропала 4-летняя девочка

Девочка ушла в другой двор, чтобы покачаться на качелях, и забыла о времени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувших выходных изрядно понервничать пришлось родителям маленькой 4-летней девочки. Родители отпустили ее погулять по дворе. Бдительная соседка заметила, что девочка долго не возвращается, поэтому обратилась к родителям. Они вышли во двор и действительно не нашли ребенка. Омичи обошли все окрестные дворы, но ребенка своими силами так и не нашли. Тогда они обратились в полицию.

Найти девочку удалось экипажу Росгвардии, которые получили ориентировки на ребенка. Маленькую девочку, похожую по описанию на пропавшую, заметил патруль на одной из площадок во дворе дома в Советском округе. Она качалась на качелях. Растерявшись при виде Росгвардейцев, ребенок смог назвать только имя, но уже в полиции выяснилось, что это именно пропавшая девочка. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, девочка не получила никаких травм и противоправные действия в ее отношении не совершались.

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