Омич украл дорогие двери за 120 тысяч и продал их за 1,5

Омич сильно продешевил, сдав двери в металлолом. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Омске полиция раскрыла кражу сразу нескольких металлических дверей. С заявлением об этом обратился управляющий фамацевтической фабрики. Он объяснил, что предприятие сейчас не работает и проходит процедуру банкротства. Помещения, в которых раньше располагалось оборудование и производство, пустуют. А накануне он приехал проверить, все ли в порядке, и обнаружил пропажу десяти дверей от лифтов. Они довольно дорогие, ущерб владелец оценил в 121 тысячу рублей.

Полиция приступила к поисками, и выяснила, что в одном из пунктов приема металлолома работники недавно принимали именно такие двери. А сдал их омич из амурского поселка. Его задержали по месту жительства. Полицейским мужчина объяснил, что залез в пустующее помещение фабрики через окно, вывез двери на Газели, а выручил за их всего 1,5 тысячи рублей. Сейчас на него завели уголовное дело по статье "Кража", сообщили в полиции.

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