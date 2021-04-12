В этом году в Омске планируют отремонтировать около 400 дорог

В Омске начали ямочный ремонт дорог. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Омске, наконец, началась весна и дорожники приступят к ремонту дорог. О том, что ремонт скоро начнется, на пресс-конференции сообщил главный инженер «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов. По его словам, ремонтом будут заниматься на 396 дорогах.

- На этих улицах будет выполняться аварийно-восстановительный локальный ремонт, «картами», а на отдельных участках — по всей ширине проезжей части. Для этих работ мы уже запустили муниципальный асфальтобетонный завод, - отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Глебов.

На деньги из федерального бюджета в Омске в этом году капитально отремонтируют 37 дорог. Подрядчиков уже определили и в скором времени они приступят к ремонту. Сэкономить удалось около 66 миллионов. Как отметили в ведомстве, их также направят на ремонт дорог, список которых определят дополнительно.

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