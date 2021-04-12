В Омской области застрявшую в грязи скорую пришлось вытаскивать тяжеловозу

Скорая застряла на бездорожье в Крутинском районе. Фото: «Типичная Крутинка»

В сложную ситуацию попала бригада скорой помощи, отправившаяся к пациенту в Крутинском районе. В пути медикам и самим потребовалась помощь.

Их микроавтобус прочно забуксовал в грязи на разбитой дороге. Выбраться самостоятельно машина не смогла, поэтому пришлось звать на помощь подмогу. Видео ЧП попало в социальные сети.

В итоге все закончилось хорошо, скорую вытянули с помощью приехавшего на место грузовика. Успели ли медики помочь пациенту, история умалчивает.