Платите за газ дистанционно

Pаместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев.

Потребители природного газа тоже активно осваивают удаленные способы передачи показаний приборов учёта и платежей за газ, а также взаимодействия со специалистами компании «Газпром межрегионгаз Омск».

«Заочное…

Самый распространенный способ такого дистанционного взаимодействия – по электронной почте. Адреса электронной почты территориальных участков указаны в квитанциях на оплату газоснабжения, которые ежемесячно доставляются абонентам. Если возникают вопросы по расчётам, их всегда можно задать специалистам поставщика газа по электронной почте и получить обратную связь. Следующий удобный сервис – «Личный кабинет», где можно передать показания счётчика, заплатить за газ, посмотреть историю расчётов. А третий – единый номер для работы с абонентами 8 (3812)70-48-70. Кстати, набирая добавочную цифру 1, можно передать показания приборов учета. Причем достаточно ввести исходные данные один раз, а потом это будет сделать проще, поскольку система запомнит данные абонента. Передавать показания счетчика можно и другими способам: на сайте www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» и СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика. Для точного начисления передавать показания нужно до 20 числа текущего месяца. А платить за газ – до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», а также через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие).

… и очное» взаимодействие

Не всегда вопросы можно решить дистанционно, некоторые из них требуют личного присутствия. Для более удобного взаимодействия с абонентами территориальные участки по работе с населением перешли на новый режим работы, в т.ч. в выходные дни. Режим работы участков в городе и области отличается.

Режим работы областных территориальных участков – Калачинского, Тюкалинского, Любинского, Исилькульского, Таврического:

понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00;

пятница: с 9.00 до 16.45;

перерыв с 13 до 14 часов.

Выходные дни – суббота и воскресенье.

Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9.00 до 18.00, перерыв в с 13 до 14 часов.

Режим работы городских территориальных участков – Центрального и Кировского:

понедельник-среда: с 9.00 до 18.00;

четверг: с 11.00 до 20.00;

пятница: с 9.00 до 16.45.

Без перерыва.

Выходные дни – суббота и воскресенье.

Каждая третья суббота месяца – рабочая: с 9.00 до 18.00, без перерыва.

Дорогие долги

Несмотря на разные возможности вносить платежи за газ вовремя, абоненты накапливают долги. К ним поставщик вынужден применять крайнюю меру – приостанавливать подачу газа за два и более месяцев неплатежей

- В настоящее время проводятся отключения абонентов, имеющих задолженность за использование газа на пищеприготовление, - комментирует ситуацию заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. – В период между отопительными сезонами эта мера коснётся и тех, кто использует газ для отопления. Таких безответственных абонентов порядка четырёх тысяч. Перед этой процедуру поставщик газа направит должнику уведомление о наличии задолженности, чтобы у абонента была возможность избежать отключения, заплатив за газ. В случае ее игнорирования, будет применена крайняя мера. Доводить до приостановления газоснабжения не стоит. Поскольку для возобновления подачи газа нужно не только погасить долг, но и оплатить и услугу специализированной организации за отключение-подключение к газовой сети – порядка 5500 рублей. Экономично – платить за своевременно!