Изменения в законодательной базе по медико-социальной экспертизе

Так, приказом Министерств труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2021 г. № 17н «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к классификациям и критериям, используемым при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 г. № 585н» внесены изменения в действующие классификации и критерии.

В основном дополнения и изменения коснулись установления инвалидности лицам со злокачественными новообразованиями.

При проведении освидетельствования граждан с данной патологией учитываются клинико-морфологические факторы прогноза, локализация и размер опухоли, анатомическая формы роста, темп роста и распространения опухоли, наличие и характера поражения лимфатических узлов, наличие или отсутствие отдаленных метастазов, гистологическое строение, степени дифференцировки и злокачественности опухоли. Учитываются также вид и объем лечения: радикальное, комбинированное, комплексное и паллиативное (хирургическое, лучевая терапия, химиотерапевтическое, гормональное лечения); наличие осложнений, проводимого лечения или противопоказаний к специальному лечению.

Повторное освидетельствование проводится с учетом степени нарушенных функций организма после проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэффективности проводимой терапии.

В приказе Минтруд уточнил некоторые вопросы оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в рамках медико-социальной экспертизы. Дополнены подпункты, касающиеся установления группы инвалидности при первичных множественных локализациях злокачественных опухолей и злокачественных новообразованиях глаза и его придаточного аппарата у лиц в возрасте до 18 лет.

Врач- методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.