После аварии в Омске подросток оказался в больнице

В обстоятельствах произошедшего разбираются в ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции
ДТП произошло в центре города сегодня, 12 апреля, ранним утром около 8:00. В это время из дворов на улице Лермонтова выезжал 29-летний омич на своем автомобиле "Киа Рио". Он направлялся в сторону улицы Куйбышева, когда через дорогу решил перебежать подросток. остановиться водитель не успел, из-за чего допустил столкновение. 17-летнего пешехода с места аварии забрала скорая.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно известно, что подросток переходил дорогу в неположенном месте. А окончательные обстоятельства наезда будут установлены после завершения проверки.
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