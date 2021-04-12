После аварии в Омске подросток оказался в больнице

В обстоятельствах произошедшего разбираются в ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

ДТП произошло в центре города сегодня, 12 апреля, ранним утром около 8:00. В это время из дворов на улице Лермонтова выезжал 29-летний омич на своем автомобиле "Киа Рио". Он направлялся в сторону улицы Куйбышева, когда через дорогу решил перебежать подросток. остановиться водитель не успел, из-за чего допустил столкновение. 17-летнего пешехода с места аварии забрала скорая.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно известно, что подросток переходил дорогу в неположенном месте. А окончательные обстоятельства наезда будут установлены после завершения проверки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (3812) 290 - 150

WhatsApp: 8-913-619-74-30

Наш telegram

Почта: stanislav.muhin@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте и Твиттер