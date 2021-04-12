«Был пьян, въехал в столб»: Появились подробности гибели двоих омичей от удара током

В обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, ДТП, закончившееся смертью двоих человек, случилось на трассе Омск–Черлак на выходных.

30-летний мужчина на «семерке» не справился с управлением и влетел в столб, повредив высоковольтные провода. После этого он позвонил 25-летнему приятелю, попросив помочь вытаскивать машину из кювета. В итоге оба погибли от удара током. Выяснилось, что в момент ЧП водитель был пьян.

- Он подошел к капоту автомобиля, чтобы отключить аккумулятор, в этот момент его ударило током от провода линии электропередач, в результате чего он скончался на месте, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Приехавший на помощь 25-летний друг также получил смертельное поражение электротоком. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По окончании проверки будет вынесено процессуальное решение.