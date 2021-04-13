Нарушителей наказали

В марте при проведении контрольно-надзорных мероприятий сотрудник Управления Россельхознадзора по Омской области выявил нарушения требований действующего законодательства в сфере обеспечения карантина растений. Из карантинной фитосанитарной зоны Воронежской области в адрес СПК «Бутаково» Омской области в сопровождении карантинного сертификата доставили тонну семян кукурузы для посева. Кроме того, из карантинной фитосанитарной зоны Алтайского края в адрес омского «Леруа Мерлен Восток» также в сопровождении карантинного сертификата доставили саженцы роз и саженцы винограда общим количеством 2100 штук. Но получатели не внесли в программу ФГИС «Аргус-Фито» сведения о завершении перевозки подкарантинной продукции, тем самым не погасив карантинный сертификат. Таким образом они нарушили требования ст. 21, ст.32 Федерального закона №206-ФЗ «О карантине растений» и п.4 приказа федерального Минсельхоза. Поэтому в соответствии со ст.10.3 КоАП РФ должностных лиц привлекли к административной ответственности.