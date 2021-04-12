Рыбу проверят на безопасность

Вагоны-термосы со свежемороженой рыбой (минтай, треска, навага, корюшка, камбала, терпуг, скумбрия, сельдь, лемонема) из Дальневосточного региона в Омск были отправлены предприятиями Приморского края: ООО «Дальакваторг», ООО «Харвест-Фиш», ООО «Торговая компания «Нерей».

Специалисты Россельхознадзора установили, что температура в толще мышц рыбы составила от минус 13,9°С до минус 6,8°С. Это является нарушением норм Технического регламента ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в соответствии с которым данный показатель не должен превышать минус 18°С.

Отобранные пробы отправили в ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» на лабораторные исследования. До получения результатов исследований вся партия рыбы помещена в изолированный склад без права использования. А компанию-получателя груза привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил