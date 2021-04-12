Омичам предстоит выбрать лучший дизайн-проект по благоустройству общественных территорий

В этом году голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства, которые будут реализованы в 2022 году пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 55.gorodsreda.ru. Жителям Омской области предстоит определить пространства для благоустройства в Исилькуле, Калачинске и Таре, а также выбрать лучший дизайн-проект благоустройства по 5 территориям в четырех округах города Омска.

- Перечень территорий, которые нуждаются в благоустройстве, формируется благодаря жителям региона. Каким будет облик наших городов – зависит от каждого из нас! Присоединяйтесь к голосованию на сайте 55.gorodsreda.ru c 26 апреля. Вместе мы сделаем городские пространства более комфортными и современными! – призвал Александр Бурков.

Напомним, что в нашем регионе с 2018 года благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» преобразили уже 94 общественных территории и 268 дворов. В планах этого года – 100 общественных пространств и 25 дворов.