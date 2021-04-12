Пик отопительного сезона в Омске пройден успешно

Зимние месяцы отопительного периода 2020-2021 гг. отмечены экстремально низкими температурами: средняя температура января в городе на 3,2 С ниже нормы и на 10,7 С ниже января 2020 года, температура февраля – на 1,3 С ниже нормы и на 9,8 С ниже февраля 2020 года. Очень низкие температуры стояли и несколько дней марта. Несмотря на это, а также на пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который в регионе пришёлся как раз на осенне-зимний период, тепловые источники и сети АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» прошли зимний период в штатном режиме. Энергетиками был обеспечен всесторонний контроль за режимом работы тепловых источников и тепловой сети.

На успешную работу энергосистемы повлияла максимально качественная подготовка к прохождению осенне-зимнего периода. Главная задача – обеспечение топливом была выполнена без сбоев. Ремонтные программы реализованы в полном объёме. Подготовительная работа, предшествовавшая отопительному сезону, позволила избежать технологических нарушений в системе теплоснабжения в зимний период.

АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС» уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Так, АО «Омск РТС» в апреле 2021 года будут проведены испытания на максимальную температуру водяных тепловых сетей от ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2. Если гидравлические испытания на прочность и плотность проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона, то испытания на максимальную температуру ресурсоснабжающие организации согласно федеральному законодательству обязаны проводить раз в пять лет. Испытаниям предшествует серьёзная подготовительная работа совместно с управляющими компаниями. Проводится проверка готовности оборудования, разработка мер безопасности и ликвидаций аварий и нарушений, организуются пункты наблюдения и ответственные дежурные для контроля за режимом испытания.

После официального завершения отопительного сезона АО «Омск РТС» приступит к проведению гидравлических испытаний с целью выявления слабых участков и к ремонту тепловых сетей, АО «ТГК-11» начнёт ремонты основного и вспомогательного оборудования, котлов и турбин.