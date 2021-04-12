В Омске из-за потепления проснулись первые клещи

Омичи стали замечать первых клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омск, наконец-то пришла по-настоящему весенняя погода. Синоптики обещают теплую и ясную погоду без осадков, а в середине недели температура и вовсе приблизится к +20 градусам. Снег уже почти везде оттаял, и, несмотря на слякоть и грязь, омичи стали замечать активность клещей. Насекомые уже проснулись из-за резкого потепления и начинают активничать.

Омичам советуют обезопасить себя особенно во время прогулок по паркам и скверам и использовать спрей от клещей. Также внимательно осматривать себя и близких после таких прогулок, ведь вовремя сняв не присосавшегося клеща, можно избежать опасности заражения энцефалитом и другими опасными заболеваниями. Также стоит побеспокоиться и о своих четвероногих любимцах, которые чаще ходят по газонам и могут с легкостью стать жертвой клещей.