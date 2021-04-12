Омич заказал такси, но лишился всех денег и никуда не уехал

Омич решил не устанавливать приложение, а воспользоваться сайтом и попал к мошенникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных вместо отдыха потратить время на посещение полиции пришлось 27-летнему омичу. Он рассказал, что накануне пытался заказать такси, чтобы вечером добраться домой. Пользоваться приложением на телефоне он не стал, а просто нашел сайт для заказа такси в интернете. Внешне сайт никаких вопросов не вызывал, он был похож на официальный, поэтому молодой человек без опасений ввел адрес и все данные карты. Неладное он заподозрил, когда машина не приехала к назначенному времени, а окончательно убедился, что попал а удочку мошенников, когда пришло уведомление о списании с карты куда большей суммы, чем могла бы стоить поездка. Омич лишился 3 340 рублей и испортил себе отдых.

Как уточнили в пресс-службе полиции, в ходе проверки выяснилось, что омич попал на сайт-клон, очень похожий на официальный сайт агрегатора. Сейчас расследование продолжается. А внимание омичей обращают на то, что в интернете легко стать жертвой мошенников, поэтому стоит всегда проверять сайты, на которых вы собираетесь совершать покупки.