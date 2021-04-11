Сразу двоих омичей убило током после аварии

Два человека погибли. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Трагедия разыгралась под Омском. Возле поселка Ачаирский водитель не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и врезалась в линию электропередач. Он позвонил другу, чтобы тот приехал и помог вытащить авто. Пока 30-летний сибиряк ждал помощь, он решил скинуть клеммы с аккумулятора. Как раз в этот момент водителя ударил мощнейший разряд тока. Он погиб на месте.

Приехавший на помощь приятель увидел лежащего на земле друга. Он подбежал ему на помощь и его тоже ударил сильный разряд. В итоге мужчина тоже скончался.

- В результате опора оказалась повреждена, без электричества остались дома в селе Покрово-Иртышское. По факту происшествия проводится проверка, -сообщает пресс-служба омской полиции.