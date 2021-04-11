В Омске жители многоэтажки жалуются на грязную жижу, текущую из крана с водой

Вот такая непонятная жижа течет у людей из крана. Фото: ВКонтакте

С неприятной проблемой столкнулись жители Ленинского округа. В доме по улицы Крыловская с самого утра все плохо с водой. Из крана течет непонятная жидкость, больше напоминающая воду из лужи. Жидкость коричневого цвета и неприятно пахнет. Жильцы дома пожаловались в соцсети и приложили фото того, что течет из крана.

- Крыловская 23. Вот такая горячая вода течет из наших кранов. Посоветуйте, пожалуйста, куда обращаться. Ониип (бывший ПО Иртыш) бездействует, - написал омич в соцсетях.

Омичи как всегда в комментариях восприняли все с шутками.

- Это кока-кола, пейте, - написал один из них.