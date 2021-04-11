Омич отправил интимное фото на сайте знакомств и был обманут на 27 тысяч

В течение 5 дней любитель клубнички заплатил мошеннику почти 28 тысяч. Фото: Артем КИЛЬКИН

На необычную схему развода попался 33-летний омич. На сайте знакомств он переписывался с женщиной. Для этого он даже оформил платную подписку на сервисе. Во время общения ему предложили отправить свое интимное фото. Разгоряченный беседой омич не отказался. А дальше начались проблемы.

- Мужчина согласился, а сразу после этого ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником полиции и пояснил, что изображение получила его несовершеннолетняя дочь. Угрожая привлечением к уголовной ответственности, он стал требовать деньги, - рассказал в пресс-службе УМВД.

В итоге в течение 5 дней любитель клубнички заплатил мошеннику почти 28 тысяч. Только потом мужчина обратился в полицию. По номеру телефона силовики быстро нашли вымогателя. Им оказался 39-летний житель села Одесское, уже судимый за разбой и кражу. На него завели еще одно уголовное дело - по статье "Мошенничество".