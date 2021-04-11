«Мама сказала, мы будем жить вместе»: «Мальчик на гречке» из Омска простил мать и очень ждет ее из тюрьмы

Мальчик очень скучает по своей маме. Фото: Анна МИКУЛА

"Комсомолка" узнала о судьбе того самого "мальчика на гречке", история которого поразила полтора года назад всю страну. Напомним, мама и отчим жесткого наказывали Пашу за малейший проступок. Они ставили его коленками на гречку. Из-за этого крупа буквально въелась в его кожу. Ребенку потребовалась операция. Мать и отчима посадили.

Однако ребенок простил маму. Сейчас Паша живет с бабушкой и иногда навещает в колонии свою маму. Он очень ждет ее и скучает. Сама же Алина Юмашева пообещала сыну, что после освобождения они будут жить вместе.

- Она сказала, что какое-то время где-нибудь поживет, а потом приедет к бабушке и мы будем вместе. Я ее простил, - сказал нам мальчик.

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