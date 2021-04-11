В Омской области готовы делать по 8 тысяч прививок от ковида в день

Уже получили вакцину "Спутник V" около 100 тысяч омичей Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области готовы делать по 8 тысяч прививок от коронавируса в день. Об этом сообщил губернатор Александр Бурков. На данный момент привито около 100 тысяч омичей. Цели большие - обеспечить вакциной 60% населения. В регионе это около где-то 900 тысяч человек.

Сейчас власти открыли дополнительные прививочные пункты в СТЦ "МЕГА" и кинотеатре "Первомайский". А пункты в поликлиниках теперь вообще работают без выходных.

- Прививочные пункты в "Меге" и кинотеатре "Первомайский" заработали. Медики в этих пунктах ждут горожан и жителей области до 20:00. Они будут работать по выходным. Прививочные кабинеты в поликлиниках также открыты - поставить вакцину от коронавируса здесь можно ежедневно, без выходных с 8:00 до 20:00, - уточнили в омском минздраве.