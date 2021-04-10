«Серые здания, разбитые дороги»: Бурков поделился первыми впечатлениями об Омске

Губернатор Бурков на посту уже три года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Губернатор Александр Бурков продолжает раздавать интервью. На этот раз глава региона поделился о своих первых впечатлениях, которые вызвал у него Омск после приезда. Он честно рассказал о них.

- Я впервые приехал в Омск, уже будучи назначенным врио губернатора. Первое, что бросилось в глаза по пути из аэропорта – облик города. Было много серых зданий, разбитых дорог и разноцветных киосков, разбросанных по остановкам, - вспомнил Бурков в разговоре с "ФедералПресс". Ситуация начала меняться в рамках подготовки к форуму «Россия-Казахстан» с участием президента Владимира Путина в 2019 году и продолжает улучшаться.

В качестве своих достижение на посту губернатора за три года Александр Бурков назвал ремонт дорог, реализацию программы по строительству ФАПов на селе, а также установку теплых остановок.