В реке Омь нашли превышение нормы марганца в 120 раз

В реке очередные следы загрязнения, с которыми никто ничего не делает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Очередное мощное загрязнение реки выявлено в городе. На этот раз пострадала Омь. В реке найдено превышение нормы по марганцу в 120 раз! Замеры 7 апреля сделали специалисты Обь-Иртышского УГМС. Превышения обнаружены сразу в двух местах рядом с деревней Ростовка.

Причина этих выбросов до сих пор не ясна. Власти никак не комментируют происходящее. Отметим, что марганец в реке Омь находят регулярно. Выявили превышение и на днях, и в середине марта. Тогда его содержание в воде вообще превысило норму в 140 раз.

Добавим, что в конце марта 19-кратное содержание ртути нашли и в Иртыше.