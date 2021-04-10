В Омске на неделе потеплеет до +15

Омичей ждет солнечная погода. Фото: ВКонтакте

В самом разгаре весна. И омичей, наконец, ждет теплая и по большей части сухая погода. С 12 апреля в Омске резко потеплеет. Синоптики обещают среднюю температуру днем +8...+10. Но ночами по-прежнему будет подмораживать и продолжит держаться небольшой минус.

Если верить прогнозам, то самым теплым днем недели станет среда 14 апреля. Синоптики обещают до +15. Вся неделя в Омске будет солнечная и почти без осадков. Однако ожидается ветренная погода.

Добавим, что ранее синоптики пообещали начало ледохода к 16 апреля, а полный сход снега - к 19 апреля.