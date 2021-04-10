Состояние хоккеиста омского «Авангарда» Емелина, попавшего в больницу, улучшилось

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Появились подробности об Алексее Емелине, который сейчас находится в НИИ им. Склифосовского. У капитана «Авангарда» проблемы с печенью. Он резко почувствовал себя плохо после первого матча против казанского «Ак Барса». Сообщалось даже, что защитник в реанимации. Но клуб это не подтверждал. И вот свежие новости о судьбе игрока.

- Состояние капитана ХК «Авангард» Алексея Емелина улучшилось. Сегодня он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в профильное отделение в другой клинике. Алексей остается на связи с командой, пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Желаем здоровья нашему капитану и ждем его возвращения! - говорится в официальном сообщении омского клуба.

Кроме того, руководство "Авангарда" обратилось за разъяснениями к минздраву и МВД Татарстану. В клубе считают, что они необоснованно распространили прессе непроверенную информацию о найденных в организме Емелина наркотических веществах.