Более 95 тысяч омичей получили первый компонент прививки от коронавируса

В интервью «ФедералПресс» он сообщил, что вакцинация в Омской области идет активно. Для формирования коллективного иммунитета нужно привить не менее 60% населения, а это более 900 тысяч жителей Омской области. Впереди очень большой фронт работы.

- Первый компонент прививки получили более 95 тысяч омичей, - сказал омский губернатор. - С февраля у нас организованы 76 пунктов вакцинации во всех городских поликлиниках и центральных районных больницах. Также действуют 72 мобильных прививочных бригады. Сегодня мы можем прививать в сутки более 8 тысяч человек.

При этом Буруков подчеркнул, что скорость вакцинации омичей будет зависеть от графика поставок министерства здравоохранения России, которое распределяет поставки между всеми регионами нашей страны.