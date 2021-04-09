В Омскую область будут привлекать выпускников из столицы

Речь идет о национальном исследовательском университете нефти и газа и Российском химико-технологическом университете. Теперь студенты этих учебных заведений смогут проходить практику и стажировку на предприятиях региона. Таким образом, глава региона надеется привлечь в Омскую область квалифицированные кадры.

- Наша задача – создавать комфортные условия и новые рабочие места с достойным заработком и мы делаем это при поддержке федерального центра, - сказал Александр Бурков. - Говорят, что гораздо легче строить заново, чем перестраивать старое. Но сегодня мы занимаемся именно перестройкой, опираясь на лучшее, что уже создано. Соглашения с ВУЗами – часть этой работы. Они предполагают совместные проекты в образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности. С их помощью мы сможем создать новые компетенции и точки роста. Практики стажировок будущих специалистов на омских предприятиях помогут нам привлечь кадры в регион. Возможно, кто-то из будущих специалистов, прошедших у нас практику, решит по окончании обучения остаться в Омской области.