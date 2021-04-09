Омич решил убить таксиста, чтобы не платить за проезд

Водитель такси выжил благодаря соседям, которые вызвали помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске будут судить 29-летнего мужчину, которого обвиняют покушении на убийство. Все произошло прошлым летом, 28 июля. Тогда омичу предложил приехать в гости приятель, даже вызвал такси, но не оплатил поездку. Омич от поездки не отказался, хотя и знал, что денег у него нет. Когда таксист довез мужчину до нужного дома и потребовал оплату, пассажир не придумал ничего лучше, чем убить мужчину. Он вынул из кармана нож и ударил водителя в шею, после чего убежал. Помогли раненному таксисту неравнодушные жильцы дома, которые видели случившееся. Друг подозреваемого узнал о произошедшем от соседей и заявил в полицию.

Омича задержали и расследование уже подошло к концу, решается вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения, сообщили в пресс-службе следственного комитета.