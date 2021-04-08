В Омске наградили водителя троллейбуса, который спас девушку на мосту

Александр получил диплом лично от Оксаны Фадиной. Фото: пресс-служба администрации Омска

Трагедия чуть не произошла 31 марта. Тогда на мосту около остановки Турист водитель троллейбуса №4 заметил, что за перилами на краю стоит молодая девушка. Он незадумываясь остановился и выбежал из кабины. Александр в последний момент успел схватить девушку и затащить ее на мост. В этом ему помогали и другие пассажиры троллейбуса. Вместе омии довезли ее до конечной остановки, где передали полиции.

За его поступок, многие омичи успели назвать Александра героем, но сам он считает, что так мог поступить любой. Неожиданно для Александра, его поступок оценили на высоком уровне. Благодарственное письмо ему лично вручила Оксана Фадина, сообщает 12 канал. Мэр Омска назвала мужчину героем нашего времени, а его поступок сравнила с настоящим подвигом.

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